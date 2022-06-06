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В Совбезе РФ назвали действия Киева угрозой всему миру

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Москва расценивает действия Киева под руководством Запада как угрозу всему миру, проявляющуюся в том числе в разработке ядерного и биооружия. Об этом 6 июня заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев.

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«Действия киевских властей под руководством их западных покровителей рассматриваем как угрозу всему миру, проявляющуюся, в частности, в разработке биологического и ядерного оружия, неконтролируемой раздаче населению противотанкового, зенитного и стрелкового оружия, а также в использовании мирного населения в качестве живого щита для прикрытия действий националистических подразделений», — сказал он в интервью «Российской газете».

В марте в Минобороны России рассказали о существовании на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По данным ведомства, американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, в свою очередь, признала, что на Украине есть некие «биологические исследовательские объекты». Она выразила озабоченность тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль.

В то же время президент России Владимир Путин рассказал, что в обозримом будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие, целью была бы Россия. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что создание Украиной ядерного оружия угрожало бы безопасности всего мира и провоцировало бы развязывание ядерной войны.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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