Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Село Гордеевка под Курском подверглось атаке с беспилотника
Армия
Семьи погибших служащих Росгвардии в Донбассе и Сирии получат по 5 млн рублей
Мир
Совет безопасности Украины не стал расценивать «временную потерю» территорий как трагедию
Экономика
Маск пригрозил расторгнуть сделку о покупке Twitter
Политика
В Госдуме оценили перспективы возобновления переговоров РФ и Украины
Мир
Послу РФ сделано представление в связи с «оскорблениями» властей Италии
Мир
Лавров назвал беспрецедентным отказ ряда стран НАТО пропустить его самолет
Мир
«Известия» узнали, как будет выглядеть новая форма сотрудников McDonald’s
Мир
СК Приднестровья сообщил о диверсии в районе дислокации миротворцев
Мир
Брянская область России стала побратимом города Брянка в ЛНР
Мир
Состояние осужденного в США Бута резко ухудшилось

Премьер Хорватии прокомментировал срыв визита Лаврова в Белград

Премьер Хорватии Пленкович прокомментировал срыв визита Лаврова в Белград из-за закрытия неба рядом стран
0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Сербия не должна сидеть на двух стульях, если у нее есть амбиции вступить в Евросоюз. Об этом он сказал в понедельник, 6 июня, на брифинге после заседания кабмина страны, комментируя отмену визита в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«По санкциям Сербия остается на своей принципиальной позиции»
Посол России в республике Александр Боцан-Харченко — о том, почему Белград, разделяя позицию западных стран по Украине, не присоединяется к экономическому давлению на РФ

«Это не связано с нами, это вопрос [отношений] между Россией и Сербией. Сербия, как и все страны в этих обстоятельствах, должна очень внимательно подходить к тому, чью сторону выбирает и поддерживает. Если у нее есть амбиции идти в ЕС, она должна знать, где находится. Сейчас не время для сидения на двух стульях», — заявил он.

3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга объявила о визите Лаврова в Сербию 6–7 июня. В повестке планировалось обсуждение двустороннего политического и экономического сотрудничества, ситуации в Балканском регионе и актуальных международных проблем. Позднее, 5 июня, сербская газета «Вечерње новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова.

Захарова сказала, что страны, закрывшие небо для самолета дипломата, своими действиями закрыли очередной канал связи. Она также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данное решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории враждебным действием.

Сам же Лавров, комментируя произошедшее, отметил, что «брюссельским кукловодам» не захотелось предоставить площадку в Сербии, чтобы Москва выразила позицию по ряду региональных вопросов. Действия стран, запретивших пролет самолета с российской делегацией в Сербию, он назвал возмутительными.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал этот поступок нелепым, а также добавил, что этот «принципиальный» протест — не самостоятельная позиция Болгарии, Северной Македонии и Черногории, данное решение стоит оценивать с позиции, что эти страны — участницы ЕС и НАТО.

Президент Сербии Александр Вучич выразил недовольство в связи с обстоятельствами, которые помешали приезду Лаврова в Белград, и заявил, что Сербия, несмотря ни на что, сохранит свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, продолжит европейский путь развития, сохраняя традиционные дружеские и партнерские отношения со странами на всех континентах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022