Премьер Хорватии прокомментировал срыв визита Лаврова в Белград

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Сербия не должна сидеть на двух стульях, если у нее есть амбиции вступить в Евросоюз. Об этом он сказал в понедельник, 6 июня, на брифинге после заседания кабмина страны, комментируя отмену визита в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Это не связано с нами, это вопрос [отношений] между Россией и Сербией. Сербия, как и все страны в этих обстоятельствах, должна очень внимательно подходить к тому, чью сторону выбирает и поддерживает. Если у нее есть амбиции идти в ЕС, она должна знать, где находится. Сейчас не время для сидения на двух стульях», — заявил он.

3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга объявила о визите Лаврова в Сербию 6–7 июня. В повестке планировалось обсуждение двустороннего политического и экономического сотрудничества, ситуации в Балканском регионе и актуальных международных проблем. Позднее, 5 июня, сербская газета «Вечерње новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова.

Захарова сказала, что страны, закрывшие небо для самолета дипломата, своими действиями закрыли очередной канал связи. Она также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данное решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории враждебным действием.

Сам же Лавров, комментируя произошедшее, отметил, что «брюссельским кукловодам» не захотелось предоставить площадку в Сербии, чтобы Москва выразила позицию по ряду региональных вопросов. Действия стран, запретивших пролет самолета с российской делегацией в Сербию, он назвал возмутительными.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал этот поступок нелепым, а также добавил, что этот «принципиальный» протест — не самостоятельная позиция Болгарии, Северной Македонии и Черногории, данное решение стоит оценивать с позиции, что эти страны — участницы ЕС и НАТО.

Президент Сербии Александр Вучич выразил недовольство в связи с обстоятельствами, которые помешали приезду Лаврова в Белград, и заявил, что Сербия, несмотря ни на что, сохранит свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, продолжит европейский путь развития, сохраняя традиционные дружеские и партнерские отношения со странами на всех континентах.