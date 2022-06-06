Все крупные лесные пожары ликвидировали в Томской области

Класс пожарной опасности снизился в Томской области благодаря выпавшим осадкам. Все крупные природные возгорания в регионе ликвидированы.

Новые пожары за минувшие выходные выявлены не были. Последним ликвидировано возгорание торфяников в окрестностях села Тахтамышево. Площадь пожара составляла 2,5 га, пишет РИА «Томск».

С 13 мая в регионе действует особый противопожарный режим, он продлен до 15 июня. Осадки существенно снизили класс пожарной опасности.

С начала 2022 года в Томской области ликвидировали 198 лесных пожаров. Их площадь превысила 7,9 тыс. га. Основная часть возгораний произошла по вине людей.

На минувшей неделе в Красноярском крае загорелись девять дачных домов, расположенных возле лесного массива. Причиной возгорания стало замыкание проводов, вызванное сильным ветром. Пожарным удалось предотвратить переход огня на лес и другие дома.