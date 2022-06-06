На Украине предложили освобождать от наказания осужденных военнопленных для их обмена

На Украине предложили освобождать от отбывания наказания осужденных в стране военнопленных, если в их отношении принято решение об обмене. Законопроект был внесен 6 июня в Верховную раду.

«Освобождается от отбывания наказания лицо, в отношении которого органом, уполномоченным принимать решение о передаче осужденного для обмена как военнопленного, было принято решение об обмене», — отмечается в проекте законопроекта, опкбликованного на сайте рады.

Законопроект предусматривает внесение изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы касательно «урегулирования процедуры обмена осужденных как военнопленных».

24 мая в раду был внесен законопроект, который в случае его принятия позволит украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев отметил в свою очередь, что этот законопроект является античеловечной инициативой, которая обнажает фашистское лицо киевского режима.