В СФ прокомментировали закрытие воздушного пространства для Лаврова рядом стран

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в понедельник, 6 июня, прокомментировала закрытие Болгарией, Северной Македонией и Черногорией неба для самолета главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Сенатор напомнила о событиях 1999 года, когда премьер-министр России Евгений Примаков, направлявшийся с официальным визитом в США, совершил исторический «разворот над Атлантикой», приняв решение о развороте самолета и возвращении в Москву в знак протеста против начала натовских бомбардировок Югославии.

«Мы не ждем, что бывшие югославские республики сделают резкий поворот в сторону России, выйдут из НАТО, вступят в ОДКБ в память об искренней, братской позиции России в те непростые для них времена. Но, развернув в Москву самолет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, летевшего в Сербию, бывшие югославские республики не только проявили отсутствие элементарного внешнеполитического такта, но и создали негативный политической прецедент», — подчеркнула Ковитиди в беседе с «Известиями».

Ранее, в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что закрытие рядом западных стран неба для самолета Лаврова, из-за чего сорвался его визит в Сербию, является враждебным действием.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория не предоставили дипломатического разрешения на выполнение полета воздушного судна с Сергеем Лавровым на борту над своими территориями и закрыли небо. Решение было принято в соответствии с введенными санкционными ограничениями Евросоюза против России. В Болгарии Лавров находится в рестрикционном списке под номером 670.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, закрывшие небо для самолета Лаврова, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.