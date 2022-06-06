Реклама
Прямой эфир

В СФ прокомментировали закрытие воздушного пространства для Лаврова рядом стран

Сенатор Ковитиди: бывшие югославские республики проявили отсутствие внешнеполитического такта
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в понедельник, 6 июня, прокомментировала закрытие Болгарией, Северной Македонией и Черногорией неба для самолета главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«По санкциям Сербия остается на своей принципиальной позиции»
Посол России в республике Александр Боцан-Харченко — о том, почему Белград, разделяя позицию западных стран по Украине, не присоединяется к экономическому давлению на РФ

Сенатор напомнила о событиях 1999 года, когда премьер-министр России Евгений Примаков, направлявшийся с официальным визитом в США, совершил исторический «разворот над Атлантикой», приняв решение о развороте самолета и возвращении в Москву в знак протеста против начала натовских бомбардировок Югославии.

«Мы не ждем, что бывшие югославские республики сделают резкий поворот в сторону России, выйдут из НАТО, вступят в ОДКБ в память об искренней, братской позиции России в те непростые для них времена. Но, развернув в Москву самолет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, летевшего в Сербию, бывшие югославские республики не только проявили отсутствие элементарного внешнеполитического такта, но и создали негативный политической прецедент», — подчеркнула Ковитиди в беседе с «Известиями».

Ранее, в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что закрытие рядом западных стран неба для самолета Лаврова, из-за чего сорвался его визит в Сербию, является враждебным действием.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория не предоставили дипломатического разрешения на выполнение полета воздушного судна с Сергеем Лавровым на борту над своими территориями и закрыли небо. Решение было принято в соответствии с введенными санкционными ограничениями Евросоюза против России. В Болгарии Лавров находится в рестрикционном списке под номером 670.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, закрывшие небо для самолета Лаврова, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022