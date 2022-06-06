Задержанный на Шри-Ланке самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву

Самолет «Аэрофлота», задержанный на Шри-Ланке, вылетел в Москву с членами экипажа. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает портал News First.

«A330 «Аэрофлота» вылетел в Москву с членами экипажа, после того как Высший коммерческий суд Коломбо приостановил действие приказа», — сообщил портал.

Ранее в этот же день сообщалось, что суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолета «Аэрофлота».

О том, что воздушному судну Airbus A330 «Аэрофлота» запрещено покидать Шри-Ланку, стало известно 2 июня. Высокий коммерческий суд города Коломбо принял такое решение после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии. МИД РФ выразил протест послу Шри-Ланки в связи с инцидентом.

Министр портов, судоходства и авиации Шри-Ланки Нимал Сирипал де Силва отметил, что генеральный прокурор обратится в суд с просьбой об отмене его решения, потому что в результате этого пострадали не только пассажиры авиарейса, но и экономика Шри-Ланки, а также туриндустрия.

Пассажиры авиакомпании, которые не смогли покинуть Шри-Ланку из-за задержания российского Airbus A330, были вывезены с территории государства 4 и 5 июня.

Сложности с полетами за рубеж у авиакомпаний из РФ возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Запада, введенных после начала специальной военной операции по защите Донбасса.