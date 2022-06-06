Лавров заявил, что Россия отодвинет угрозу в ответ на поставки оружия Запада на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 6 июня, в ходе пресс-конференции заявил о том, что в случае продолжения массированных поставок западного вооружения на Украину Москва будет способна отодвинуть от страны угрозу.

«Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и РФ», — заявил глава дипведомства.

При этом он указал на абсурдность заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не будет обстреливать территорию России из американских ракетных комплексов.

1 июня президент США Джо Байден анонсировал поставку Украине нового пакета военной помощи, в котором будут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он указал на то, что эта поставка является своевременной и критически важной. Тогда же высокопоставленный представитель Белого дома заявил о получении заверений со стороны Киева о неприменении им передаваемого оружия против объектов на территории России.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

О том, что США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи на $700 млн стало известно 31 мая. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Страны Запада отправляют украинской стороне оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

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