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Песков напомнил о законе после требования Михалкова признать «Ельцин Центр» иноагентом

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Некоторые эпизоды, связанные с работой екатеринбургского «Ельцин Центра», вызывали споры в обществе, но для того чтобы признать организацию иноагентом, нужно строго руководствоваться законом. Об этом 6 июня сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Знаете, что он (президент РФ Владимир Путин. — «Известия») его («Ельцин Центр») посещал в свое время. Но впоследствии некоторые, скажем так, из эпизодов, связанных с работой этого центра, действительно вызывали широкие споры, широкие дискуссии у общественности. А дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом», — сказал он.

Так он прокомментировал инициативу режиссера Никиты Михалкова, который в своей программе «Бесогон ТВ» предложил признать «Ельцин Центр» иностранным агентом. Режиссер заявил, что центр наносит «не меньший вред», чем радиостанция «Эхо Москвы» (отключена от эфира в РФ, сайт станции заблокирован).

При этом Песков уточнил, что с инициативой Михалкова он в деталях не знаком, но отметил, что есть в законе определенные критерии иноагента и Минюст следует этим критериями.

На вопрос о том, как российский лидер относится к деятельности центра, пресс-секретарь главы государства ответил, что не может точно ответить.

«Ельцин Центр» был создан в Екатеринбурге в 2015 году. В его коллекции хранятся тысячи фотографий, документов и книг, связанных с историей президентства Бориса Ельцина.

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