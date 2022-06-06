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Ла Скала откроет сезон оперой Мусоргского «Борис Годунов»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Us Teatro Alla Scala
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Итальянский театр «Ла Скала» откроет новый сезон оперой русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Об этом сообщил 6 июня управляющий театра Доменик Мейер на пресс-конференции.

«В области культуры не может быть никакой конфронтации»
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«Я не охочусь за ведьмами, я не поддерживаю отмену русских произведений и, когда читаю Пушкина, не прячусь», — заявил он, подчеркнув, что одно дело разногласия между странами, «другое дело — шедевры».

Помимо этого, балетный сезон в театре ознаменуется «Щелкунчиком» и «Лебединым озером» Петра Чайковского, а также в программе «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, отмечает Milanotoday.

Это далеко не первый случай поддержки российской культуры зарубежными деятелями культуры. Так, например, в мае украинский режиссер Сергей Лозница во время награждения за вклад в киноискусство на Каннском кинофестивале произнес речь в защиту культуры РФ. Он призвал западных коллег «сделать усилие, чтобы противостоять варварству». Лозница сказал о том, что необходимо не смешивать политику и творчество.

В марте организация, в которой состоят такие культурные учреждения, как Английская национальная опера и Королевский оперный театр, отметила, что выступает против «всеобщего бойкота». По мнению исполнительного директора ассоциации Марка Пембертона, АВО не собирается «отменять всё русское». Он уточнил, что российская культура находит отклик и тесно вплетена в «исторический канон западной классической музыки».

Не поддерживают «культуру отмены» в отношении России и зарубежные политики: также 6 июня американский посол Джон Салливан заявил, что переписать историю, не читать книги Льва Толстого, не исполнять произведения Петра Чайковского невозможно.

13 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал чистым фашизмом атаки на русскую культуру и российских спортсменов. Глава государства назвал Россию жертвой «глобальной цензуры».

В тот же день министр культуры России Ольга Любимова заявила, что отмена российской культуры за рубежом невозможна, обмен возобновится в будущем. Она выразила надежду на то, что «мир как-то поменяется, изменится. И в той форме, которая возможна для гармоничного существования артистов и деятелей культуры на сцене или в музее, мы продолжим».

25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

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