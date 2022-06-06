Обработку обочин дорог от борщевика выполнили на 65% в Подмосковье

В Московской области более чем на 65% выполнены работы по химической обработке полос отвода дорог от борщевика. После распыления гербицидов рабочие выполнят покос опасного сорняка.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона обработка охватила более 400 км дорог Подмосковья. Только в Волоколамске и Клину обработано свыше 680 га. В Можайске, Рузе и Наро-Фоминске гербицид распылили на площади свыше 440 га. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В полном объеме химическая обработка будет завершена 10 июня. После этого дорожные службы приступят к механическому окосу на площади свыше 3,5 тыс. га.

В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что в Подмосковье была разработана уникальная смесь для уничтожения борщевика. Препарат действует только на сорняки и не наносит вред зерновым сельскохозяйственным культурам.