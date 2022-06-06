В Госдуме предложили оформлять больничные для работающих по договорам ГПХ

Депутаты Госдумы предложили проработать возможность предоставления больничных листов для тех сотрудников предприятий, которые работают по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Об этом сообщил 6 июня заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Впервые в нашей истории предлагается, что больничные листы начнут получать не только лица, работающие по трудовому договору, но и лица, работающие по гражданско-правовому договору», — сказал он журналистам.

По словам представителя партии, постепенно будет увеличен и порог оплаты самих больничных листов. До этого максимальный потолок, с которого брались взносы в пенсионный фонд, был установлен суммой в 1,5 млн рублей, а в счет больничного — 1 млн рублей.

«Это что означает? Это то, до чего страхуется заработная плата. По отношению к больничным листам это означало, что устанавливался порог, выше которого тебе больничный не оплачивают. Этот порог будет в полтора раза постепенно поднят», — объяснил Исаев во время пресс-подхода.

В январе 2021 года сообщалось, что в России изменился порядок расчета выплат по больничным. В 2022 году пособия подстраиваются под повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь лист нетрудоспособности не может быть меньше 456 рублей 66 копеек в день. Предел составляет 2572 рубля 60 копеек за один день больничного.

В марте юрист компании Headhunter Татьяна Нечаева рассказала «Известиям», что увеличение МРОТа не означает автоматического роста заработных плат в коммерческих структурах. МРОТ используют для расчета не только зарплат, но и социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и других. Таким образом, по словам юриста, в коммерческом секторе изменение МРОТа в сторону увеличения работники почувствуют только при расчете больничных и пособий.

В декабре 2021 года доцент департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин ВШЭ, кандидат юридических наук и эксперт по трудовому праву Фатима Сулейманова прокомментировала «Известиям», могут ли уволить сотрудника с работы, если он часто берет больничные листы. По ее словам, даже если сотрудник очень часто болеет и коллегам постоянно приходится выполнять его обязанности, это не может стать официальной причиной увольнения.