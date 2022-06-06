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Правительство РФ выделит более 8 млрд рублей на строительство дорог

Мишустин: правительство выделит дополнительные 8,3 млрд рублей на строительство дорог
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные 8,3 млрд рублей на строительство дорог в семи регионах страны. Об этом 6 июня информирует пресс-служба кабмина.

«Правительство продолжает помогать субъектам Российской Федерации в реализации этих значимых инфраструктурных проектов. От качества и темпов такой работы напрямую зависит уровень жизни людей в городах и селах», — заявил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

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Глава правительства рассказал, что средства будут распределены между семью регионами. В их число вошли Санкт-Петербург, Мордовия, Татарстан, Астраханская, Калининградская, Ленинградская и Пензенская области.

«Рассчитываем, что это позволит завершить строительство и реконструкцию дорог в данных регионах, чтобы люди как можно скорее увидели конкретные результаты», — добавил премьер.

Поручение дано по итогам прошедшего 2 июня совещания по вопросам дорожного строительства. На нем президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость развития региональных транспортных систем.

25 апреля правительство России одобрило выделение 120 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Около двух третей из них направлено на приведение в нормативное состояние более 2,5 тыс. км региональных дорог в 63 субъектах РФ. Остальные средства предусмотрены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс.

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