Рособрнадзор отчитался о проведении ЕГЭ по физике и истории без сбоев

В пресс-службе Рособрнадзора отчитались о проведении в понедельник, 6 июня, Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории и физике без каких-либо сбоев.

«Экзамены по истории и физике в основной срок 6 июня прошли в штатном режиме без организационно-технологических сбоев. На участие в ЕГЭ по истории в этот день было зарегистрировано более 102,5 тыс. человек, из них более 100 тыс. — выпускники текущего года, на ЕГЭ по физике — около 114 тыс. участников, из них почти 112 тыс. — выпускники текущего года», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что за нарушения удалили минимум 28 человек.

26 мая появилась шкала перевода баллов ЕГЭ за 2022 год. Ее опубликовал Рособрнадзор для помощи выпускникам в выборе направления поступления.

За день до этого преподаватель Кристина Федонина назвала пять способов подготовки к ЕГЭ. В числе прочего она посоветовала разработать стратегию решения задач и верно рассчитать свои силы.

В случае неудачи ребенка на Едином госэкзамене психологи советуют родителям обойтись без упреков. О важности такого подхода — в материале «Известий».

Основной период ЕГЭ проходит в России с 26 мая по 2 июля. Полное расписание экзаменов — в инфографике «Известий».