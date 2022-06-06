Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолет в Сербию

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решения ряда стран НАТО не пропустить самолет министра иностранных дел России для осуществления визита в Сербию беспрецедентные. Об этом на пресс-конференции 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Поступило вчера вечером и сегодня утром очень много вопросов от СМИ относительно нашей реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами Североатлантического альянса, и решения, которые воспрепятствовали осуществлению визита министра иностранных дел России в Республику Сербия. Произошло, конечно, немыслимое, я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий», — сказал он журналистам.

«По санкциям Сербия остается на своей принципиальной позиции»
Посол России в республике Александр Боцан-Харченко — о том, почему Белград, разделяя позицию западных стран по Украине, не присоединяется к экономическому давлению на РФ

Он отметил, что произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики, заблокирована международная деятельность Сербии «на российском направлении».

Такую позицию Запада он назвал циничной.

«Что касается ответов, знаете, мы никогда не будем предпринимать нечто, что еще больше затрудняет связи между народами. Этим занимаются наши западные партнеры», — отметил он, отвечая на вопрос о действиях РФ в отношении стран, из-за которых не состоялся его визит.

Ранее в понедельник МИД Болгарии сообщил, что страна не разрешила пролет самолета Лаврова над своей территорией из-за санкций Евросоюза. Накануне в СМИ появилась информация о том, что Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета министра.

Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, закрытие рядом западных стран неба для самолета главы МИД РФ является враждебным действием. Но при этом он отметил, что отношения с дружественными РФ странами наподобие Сербии будут развиваться.

Глава МИД РФ планировал встретиться с президент Сербии Александром Вучичем 6–7 июня в рамках обсуждения вопросов двустороннего политического и экономического сотрудничества и актуальных международных тем.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022