Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолет в Сербию

Решения ряда стран НАТО не пропустить самолет министра иностранных дел России для осуществления визита в Сербию беспрецедентные. Об этом на пресс-конференции 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Поступило вчера вечером и сегодня утром очень много вопросов от СМИ относительно нашей реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами Североатлантического альянса, и решения, которые воспрепятствовали осуществлению визита министра иностранных дел России в Республику Сербия. Произошло, конечно, немыслимое, я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий», — сказал он журналистам.

Он отметил, что произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики, заблокирована международная деятельность Сербии «на российском направлении».

Такую позицию Запада он назвал циничной.

«Что касается ответов, знаете, мы никогда не будем предпринимать нечто, что еще больше затрудняет связи между народами. Этим занимаются наши западные партнеры», — отметил он, отвечая на вопрос о действиях РФ в отношении стран, из-за которых не состоялся его визит.

Ранее в понедельник МИД Болгарии сообщил, что страна не разрешила пролет самолета Лаврова над своей территорией из-за санкций Евросоюза. Накануне в СМИ появилась информация о том, что Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета министра.

Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, закрытие рядом западных стран неба для самолета главы МИД РФ является враждебным действием. Но при этом он отметил, что отношения с дружественными РФ странами наподобие Сербии будут развиваться.

Глава МИД РФ планировал встретиться с президент Сербии Александром Вучичем 6–7 июня в рамках обсуждения вопросов двустороннего политического и экономического сотрудничества и актуальных международных тем.