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В Германии предложили «выкинуть вон» посла Украины Мельника

Немцы предложили выслать посла Украины Мельника
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Фото: TASS/IMAGO/Chris Emil
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Пользователи Twitter согласились с решением главы МИД Германии Анналены Бербок не встречаться с послом Украины Андреем Мельником и предложили выслать дипломата из страны.

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«Молодец, Анналена. Объявить его персоной нон грата и выкинуть вон», — написал один из пользователей.

Другие комментаторы обвинили Мельника в постоянной критике правительства Германии и указали на его «самодовольство и высокомерие».

«Я не люблю Бербок, но тут она абсолютно права. Нарцисс вроде Мельника, который только оскорбляет, будет нежелательным гостем», — считает еще один пользователь.

О том, что Бербок отказалась от встречи с Мельником ранее в этот день сообщили немецкие СМИ. МИД Германии сослался на то, что глава ведомства находится в постоянном контакте с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Послы других государств и консулы встречаются с ее заместителями.

В апреле пользователи Сети из Германии выступили с петицией, в которой призвали выдворить Мельника из страны. Автор инициативы указал, что высказывания посла Украины противоречат дипломатической этике.

Мельник славится своими резонансными и скандальными высказываниями. В частности, в начале мая в ответ на заявление канцлера Германии Олафа Шольца о решении не ехать в Киев после того, как украинские власти отказались принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, Мельник назвал Шольца обиженной ливерной колбасой. Извиняться за свои слова дипломат впоследствии отказался.

27 мая Мельник заявил, что Шольцу не хватает мужества и лидерства в принятии решений, так как во время выступления в Давосе политик не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в Евросоюзе и не перечислил меры по поддержке Киеву. За день до этого украинский посол в ФРГ в очередной раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву: он выложил у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

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