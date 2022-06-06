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Военный эксперт оценил вероятность введения миротворцев ОДКБ в ДНР и ЛНР

Военный эксперт Литовкин: введение миротворцев ОДКБ в Донбасс возможно в случае решения стран-участниц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Военный эксперт Виктор Литовкин в понедельник, 6 июня, оценил вероятность введения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденные территории Украины.

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По словам специалиста, миротворцы вводятся по решению Организации объединенных наций (ООН), однако в случае, если ДНР и ЛНР присоединятся к ОДКБ, то введение миротворцев на территории возможно по решению глав государств Организации.

«Есть операции по поддержанию мира — когда все стороны соглашаются, что военные действия зашли в тупик, а есть операции по принуждению к миру. Какой сценарий будет на Украине — поживем — увидим, но в целом введение миротворцев ОДКБ возможно», — подчеркнул Литовкин в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов не исключил, что миротворческие силы ОДКБ будут востребованы на территориях Донбасса, а также на освобожденных территориях Украины. Депутат также уточнил, что Россия вряд ли согласится с тем, «что какие-то страны НАТО под видом миротворцев попытаются туда залезть».

1 июня первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что введение миротворцев организации на Украину невозможно до завершения спецоперации России. По его словам, Москва считает разговоры на эту тему неуместными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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