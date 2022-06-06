Мишустин анонсировал новые меры поддержки российских IT-технологий к 1 августа

Власти РФ подготовят дополнительные меры поддержки для внедрения российских IT-технологий. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Необходимы дополнительные меры поддержки по внедрению российских информационных технологий и программно-аппаратных комплексов. Эти предложения Министерству цифрового развития совместно с Министерством промышленности следует подготовить к 1 августа», — сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.

Кроме того, Мишустин отметил, что правительство РФ скорректирует механизм поддержки региональных программ развития промышленности. По его словам, со следующего года средства федерального бюджета будут направляться на эти цели в форме субсидий.

«Их объем составит свыше 3 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», — уточнил премьер-министр.

Он пояснил, что за счет субсидий предприятия уменьшат свои расходы на подключение к коммунальной инфраструктуре на 80%.

3 июня Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных IT-продуктов. Премьер-министр призвал к совместной слаженной работе заказчиков, разработчиков и государства.

27 мая глава правительства заявил, что, согласно данным SIM-карт российских сотовых операторов, в РФ вернулось порядка 85% уехавших ранее IT-специалистов. Мишустин указал на влияние своевременно предпринятых мер поддержки отрасли как оперативных ответов на возникающие вызовы. Следующей задачей, по словам премьер-министра, является необходимость определить стратегию, которая будет эффективна в долгосрочной перспективе.

2 марта в правительстве анонсировали меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них — грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты, льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и др.

Еще в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач.