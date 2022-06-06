Реклама
Прямой эфир

Мишустин анонсировал новые меры поддержки российских IT-технологий к 1 августа

Мишустин заявил, что власти РФ подготовят новые меры поддержки российских IT-технологий к 1 августа
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти РФ подготовят дополнительные меры поддержки для внедрения российских IT-технологий. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Умному — дом: первые выдачи по ипотеке для IT-специалистов начнутся в июне
Сколько заявок получили банки и из каких они регионов

«Необходимы дополнительные меры поддержки по внедрению российских информационных технологий и программно-аппаратных комплексов. Эти предложения Министерству цифрового развития совместно с Министерством промышленности следует подготовить к 1 августа», — сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.

Кроме того, Мишустин отметил, что правительство РФ скорректирует механизм поддержки региональных программ развития промышленности. По его словам, со следующего года средства федерального бюджета будут направляться на эти цели в форме субсидий.

«Их объем составит свыше 3 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», — уточнил премьер-министр.

Он пояснил, что за счет субсидий предприятия уменьшат свои расходы на подключение к коммунальной инфраструктуре на 80%.

3 июня Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных IT-продуктов. Премьер-министр призвал к совместной слаженной работе заказчиков, разработчиков и государства.

27 мая глава правительства заявил, что, согласно данным SIM-карт российских сотовых операторов, в РФ вернулось порядка 85% уехавших ранее IT-специалистов. Мишустин указал на влияние своевременно предпринятых мер поддержки отрасли как оперативных ответов на возникающие вызовы. Следующей задачей, по словам премьер-министра, является необходимость определить стратегию, которая будет эффективна в долгосрочной перспективе.

2 марта в правительстве анонсировали меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них — грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты, льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и др.

Еще в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022