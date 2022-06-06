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Врач рассказала о пользе граната в борьбе с раком

Нефролог Ольга Бердникова: гранат и его сок способствуют гибели раковых клеток
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Гранат и его сок полезны в борьбе с онкологическими болезнями, так как способствуют гибели раковых клеток. Об этом 6 июня сообщила врач-нефролог Ольга Бердникова.

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«Свойства гранатового сока в отношении борьбы с онкологическими патологиями связаны с эллаговой кислотой. Эта кислота препятствует делению раковых клеток в организме, вызывает такое явление, как апоптоз — естественная гибель опухолевых клеток. Это исследовано в лабораториях, поэтому польза гранатового сока в противоопухолевом действии однозначно доказана», — сказала она в интервью изданию «Доктор Питер».

Кроме того, гранат и его сок полезны для гипертоников, так как положительно воздействуют на сосуды и могут снижать давление, добавила эксперт.

«Для оздоровления начинайте с разбавленного свежевыжатого сока (1/2 стакана воды на 1/2 сока). Концентрированный напиток, особенно ежедневно, пить не стоит», — рекомендовала Бердникова.

По словам врача, магазинные соки полезными свойствами не обладают, так как подвергаются переработке и стерилизации.

Следование данным советам не отменяет необходимости консультации специалиста.

24 мая руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Александр Серяков предупредил, что употребление генно-модифицированных продуктов, которые преобладают в рационе современного человека, создает большие риски развития рака. По словам врача, в целом в России статистика онкологических заболеваний сегодня далеко не позитивная: людей, заболевших раком, с каждым годом становится всё больше.

3 мая кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгения Бежанова дала советы по профилактике онкологических заболеваний. По ее словам, необходимо не курить, не злоупотреблять алкоголем, следить за своим весом, избегать заражения вирусами, которые могут стать причиной развития онкологии. Врач также считает, что нужно периодически проходить обследования, чтобы на ранних стадиях диагностировать возможные онкологические заболевания.

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