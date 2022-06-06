В Оренбурге открыли первую в области частно-государственную поликлинику

В Оренбурге 6 июня, в понедельник, заработала первая в Оренбуржье частно-государственная поликлиника «Полимедика». Она была построена на деньги инвестора в новом районе многоэтажной застройки.

В региональном правительстве заявили, что открытие «Полимедики» можно считать новым уровнем развития здравоохранения региона. Проект реализован в первичном звене благодаря государственно-частному взаимодействию на средства инвестора. В него было вложено около 80 млн рублей.

Жители города смогут обслуживаться в этой поликлинике бесплатно, как и в обычных государственных медицинских учреждениях, по системе ОМС.

Глава региона Денис Паслер отметил, что поликлиника была построена на территории северо-восточного жилого массива Оренбурга, который динамично развивается и где высока потребность в медицинских учреждениях из-за активного строительства жилья. К поликлинике прикреплены 35 тыс. человек, из которых 13 тыс. — это дети, отмечает 56orb.ru.

Оренбуржье стало четвертым регионом в стране, где реализован проект «Полимедика». Поликлинику строили пять месяцев. Здесь будут работать 60 кабинетов, прием будут вести терапевты, педиатры и узкие специалисты. Есть процедурные кабинеты, кабинет функциональной диагностики, есть женская консультация, кабинет диспансеризации, дневной стационар на семь коек.