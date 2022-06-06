Свыше 95 тыс. пачек контрафактных сигарет изъяли в Тамбове

Сотрудники полиции обнаружили больше 95 тыс. пачек контрафактной табачной продукции в продовольственном магазине Тамбова. Стоимость партии оценивается более чем в 10 млн рублей.

По данным МВД, 49-летний мужчина приобрел немаркированные сигареты через интернет с целью дальнейшей продажи. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Продукция направлена на экспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В начале мая в Саратове конфисковали 33 тыс. л поддельного алкоголя. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили цех по производству спиртного в хозяйственной постройке частного дома. Возбуждено уголовное дело.