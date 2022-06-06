Мировой суд оштрафовал «Радио Свобода» на 20 млн рублей из-за фейков

Мировой суд Москвы после рассмотрения 20 административных протоколов в понедельник, 6 июня, оштрафовал издание «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом) суммарно на 20 млн рублей. Причиной стал отказ удалить фейки о специальной военной операции по защите жителей Донбасса и другие запрещенные материалы, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

По информации журналиста, представитель «Радио Свобода» в суд не явился. Все протоколы касались статьи «Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России».

17 мая мировой суд также оштрафовал «Радио Свобода» еще на 10 млн рублей по той же причине. За день до этого на 18 млн рублей издание оштрафовал Тверской суд Москвы.

В начале марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Радио Свобода» и к «Русской службе Би-би-си» в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Тогда же президент РФ Владимир Путин утвердил закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что закон нужен для предоставления объективной информации, чтобы «защитить граждан и страну от лжи, которая льется в первую очередь посредством тех информационных ресурсов, влияние на которые оказывается из-за рубежа».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».