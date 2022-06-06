В Великобритании начали тестировать четырехдневную рабочую неделю

Более чем 70 британских компаний принимают участие в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели. Как сообщает Sky News 6 июня, с понедельника она началась для более чем трех тыс. сотрудников.

Пилотный проект должен продлиться шесть месяцев, до ноября 2022 года. При этом у сотрудников, которые принимают в нем участие, зарплата сохранится в полном объеме. От них ожидается, что работники смогут поддерживать свой обычный уровень производительности в рамках 32-часовой рабочей недели. Эксперимент проводится в компаниях по набору персонала, в ресторанах, в сфере цифрового маркетинга, а также в благотворительных организациях.

«Концепция ХХ века о пятидневной рабочей неделе больше не подходит для бизнеса ХХI века», — считает исполнительный продюсер Charity Bank Эд Сигал.

За ходом нововведения будут наблюдать ученые из Оксфордского и Кембриджского университетов, эксперты из Бостонского колледжа в США и представители некоммерческой организации «Всеобщая четырехдневная неделя» с аналитическим центром «Автономность» (Autonomy).

В Великобритании на рубеже 2018—2019 годов наблюдался всплеск интереса к четырехдневной рабочей неделе. В начале 2019 года благотворительный фон Wellcome Trust заявил о переводе всех сотрудников на четырехдневку, но спустя три месяца исследования отказался от инициативы. Тогда же Лейбористская партия Великобритании выразила заинтересованность в переходе на четырехдневную рабочую неделю членов своей партии и поручила экономисту Роберту Скидельски провести исследование по данному вопросу.

6 мая, комментируя возможность введения в России четырехдневной рабочей недели, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил «Известиям», что в РФ сейчас нет возможности перейти на четырехдневную неделю.

Ранее, 3 мая, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе является вопросом недалекого будущего. По его словам, главным условием перехода является поэтапная эволюция, а не законодательно-насильственное внедрение. Как отметил депутат, по мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будет постепенно перекладываться на технику и технологии.

30 марта замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что введение сокращенной рабочей недели может быть одной из мер, которая будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда. По его словам, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени, для того чтобы разделить ставку без потери заработной платы между несколькими работниками.