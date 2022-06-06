Более 8 млн рублей вложит инвестор в реконструкцию аэропорта Оренбурга

Новый собственник аэропорта Оренбурга потратит на его развитие и реконструкцию 8,3 млн рублей. По условиям договора 90% акций аэропорта власти Оренбуржья передали в собственность покупателя. Оставшиеся акции передадут уже после реализации инвестпроекта по модернизации.

Как уточняет Урал56.Ру, реконструкцией взлетно-посадочной полосы аэропорта занимается АО «Производственное объединение «Возрождение», принадлежащее предпринимателю Игорю Букато.

Контракт на 2,1 млрд рублей заключило с ним Федеральное агентство воздушного транспорта. Реконструкцию должны завершить к 2023 году.

Из-за ремонтных работ на взлетной полосе с 20 мая по 31 августа аэропорт будет полностью закрыт. На это время регулярные рейсы выполняются из аэропорта Орска. Доставляют туда пассажиров на автобусах за счет средств регионального бюджета.