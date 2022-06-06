Эксперт назвал социальную ситуацию в Италии взрывоопасной

Генеральный секретарь Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ) — крупнейшего в Италии профсоюза — Маурицио Ландини заявил, что в стране сложилась взрывоопасная социальная ситуация. Об этом он сказал журналистам 6 июня во время профсоюзной манифестации в Турине, передает издание TorinoToday.

«Мы столкнулись со взрывоопасной социальной ситуации. Речь идет не только о низких зарплатах, но и об уровне нестабильности в работе и жизни, которого никогда раньше не было, об уровне неопределенности, незащищенности. Во многих случаях в последние годы были сокращены также государственные расходы на обеспечение социальных гарантий — от права на здоровье до права на школьное образование», — сказал он.

Ландини считает, что политика должна вернуться к рассмотрению материальных потребностей людей.

«Ясно, что для нас принципиально важно поставить в центр внимания проблемы труда, борьбы с частичной занятостью, внимания к нуждам людей — от права на жилье до возможности профессионального обучения. Настало время сделать выбор как на национальном, так и на местном уровнях в этом направлении», — сказал он.

Ранее, 4 мая, газета «Corriere della sera» заявила, что прекращение импорта российского газа может привести к потере около 565 тыс. рабочих мест в Италии.

Отмечается, что дефицит оценивается в 18% от общего объема импорта в 2022 году и 15% в 2023-м. Это впоследствии повлечет за собой рост цен, который повлияет на экономическую активность, потребление и занятость. При наихудшем сценарии рост ВВП в 2022 году составит 0,6%, в 2023-м — 0,4%, инфляция возрастет до 7,6%.

Указанные параметры, по данным издания, в перспективе скажутся на занятости, эксперты прогнозируют «потерю 1,3 процентного пункта занятости в 2022 году и 1,2 процентного пункта в 2023 году, в частности около 293 тыс. человек потеряют работу в этом году и еще 272 тыс. — в следующем году»

По оценкам департамента исследований и разработок итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo, на данный момент пятая часть нуждающихся семей тратит 48% дохода на энергию и продукты питания, в то время как обеспеченные тратят 27%. То есть, поясняет газета, в этом году 5 млн домохозяйств не смогут покрыть основные расходы за счет собственных доходов.

13 апреля президент России Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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