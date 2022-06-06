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Семь мини-парков благоустроят в Николаевске-на-Амуре

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В городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края в 2022 году появятся семь мини-парков. Об этом сообщает региональное министерство ЖКХ.

«Дворы по ул. Луначарского, 124, 134 и 138, Гоголя, 32 и 34, Орлова, 9 и 9а были отобраны народным голосованием, утверждены в краевом списке-перечне. Около 6 млн рублей будет затрачено на создание комфорта для жителей в каждом дворе», — говорится в сообщении ведомства.

На выбранных территориях обустроят зоны тихого и активного отдыха, установят площадки для воркаута и детские игровые комплексы. Власти Николаевского района уже объявили аукционы по поиску подрядчиков, пишет Transsibinfo.com.

Работы пройдут в рамках программы «100 дворов на Дальнем Востоке», разработанной Минвостокразвития РФ. В Хабаровском крае в нее вошли два рабочих поселках и семь городов.

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