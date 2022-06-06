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Минобороны РФ сообщило о шести биолабораториях США в Нигерии

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Министерство обороны России сообщило о шести биолабораториях США в Нигерии. Об этом 6 июня рассказал вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине Константин Косачев.

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«В числе прочего мы обсуждали ту новую информацию, которая была получена по деятельности американских лабораторий на территории Нигерии. Эта тема начала звучать недавно впервые. Было сказано о четырех лабораториях, сейчас выясняется, что их было больше, их было шесть», — сказал он журналистам по итогам заседания парламентской комиссии.

Он отметил, что в заседании комиссии принимал участие начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

Косачев добавил, что комиссия находится во взаимодействии с министерством обороны по вопросам характера деятельности биолабораторий, по угрозам и рискам, которые эта деятельность из себя представляет.

Также вице-спикер СФ заявил, что американский закон о противодействии биологическим угрозам и биологической опасности «применяется исключительно избирательно».

«До сих пор он задействован только в трех случаях: в отношении КНДР, Сирии и Российской Федерации. Совершенно очевидно, что этот американский закон используется в качестве целенаправленного оружия против тех стран, которые, с точки зрения США, не вписываются в их систему однополярного мира», — уточнил парламентарий.

Минобороны РФ 27 мая на фоне распространения оспы обезьян призвало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) расследовать деятельность финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа и Лагосе. Кириллов напомнил, что по докладу организации, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии — еще одного государства, на территории которого Соединенные Штаты разместили биологическую инфраструктуру.

С 13 мая по 2 июня ВОЗ получила сведения о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян из 27 стран.

Кроме того, в начале марта в Минобороны России рассказали о существовании на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По данным ведомства, американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

Также, по словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, американцы проводили на территории Украины исследования в том числе вирусов Эбола и оспы.

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