Минобороны РФ сообщило о шести биолабораториях США в Нигерии

Министерство обороны России сообщило о шести биолабораториях США в Нигерии. Об этом 6 июня рассказал вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине Константин Косачев.

«В числе прочего мы обсуждали ту новую информацию, которая была получена по деятельности американских лабораторий на территории Нигерии. Эта тема начала звучать недавно впервые. Было сказано о четырех лабораториях, сейчас выясняется, что их было больше, их было шесть», — сказал он журналистам по итогам заседания парламентской комиссии.

Он отметил, что в заседании комиссии принимал участие начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

Косачев добавил, что комиссия находится во взаимодействии с министерством обороны по вопросам характера деятельности биолабораторий, по угрозам и рискам, которые эта деятельность из себя представляет.

Также вице-спикер СФ заявил, что американский закон о противодействии биологическим угрозам и биологической опасности «применяется исключительно избирательно».



«До сих пор он задействован только в трех случаях: в отношении КНДР, Сирии и Российской Федерации. Совершенно очевидно, что этот американский закон используется в качестве целенаправленного оружия против тех стран, которые, с точки зрения США, не вписываются в их систему однополярного мира», — уточнил парламентарий.

Минобороны РФ 27 мая на фоне распространения оспы обезьян призвало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) расследовать деятельность финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа и Лагосе. Кириллов напомнил, что по докладу организации, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии — еще одного государства, на территории которого Соединенные Штаты разместили биологическую инфраструктуру.

С 13 мая по 2 июня ВОЗ получила сведения о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян из 27 стран.

Кроме того, в начале марта в Минобороны России рассказали о существовании на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По данным ведомства, американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

Также, по словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, американцы проводили на территории Украины исследования в том числе вирусов Эбола и оспы.