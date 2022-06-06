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В Испании заявили о возможных поставках Украине тяжелых вооружений

Министр обороны Испании Роблес заявила о возможных поставках Украине тяжелых вооружений
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Фото: Global Look Press/Nica Lacasa
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Испания может поставит Украине тяжелые вооружения, включая зенитные ракеты и танки. Об этом в понедельник, 6 июня, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

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«Солидарность Испании, как и всех стран ЕС, с Украиной является всеобъемлющей. Мы показываем это отправкой... средств обороны», — сказала она в интервью испанскому телеканалу Telecinco.

Поддержка Украины будет «в пределах возможностей» и в координации со странами-союзниками, подчеркнула министр, отвечая на вопрос о возможности поставок тяжелых вооружений, включая танки и зенитные ракеты Украине. Роблес не стала называть конкретные типы оружия, сославшись на «конфиденциальность информации».

Днем ранее испанская газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Испания готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые танки Leopard. По информации издания, правительство Испании также предложило Украине обучить ее военнослужащих и обращению с западными танками.

Правительство Испании и раньше оказывало Украине военную помощь. Так, 21 апреля Мадрид отправил Киеву корабль с боеприпасами и военным снаряжением на 200 т.

2 марта испанский премьер-министр Педро Санчес отмечал, что страна намерена оказать военную помощь Украине. В тот же день сообщалось о планах Мадрида отправить в Киев 1370 гранатометов, 700 тыс. патронов, а также легкие пулеметы.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин уточнил, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт. Кроме того, российский лидер отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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