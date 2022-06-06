Реклама
Прямой эфир
Общество
Песков заявил об оптимизме в Кремле по вопросам хода спецоперации
Мир
Минобороны показало боевую работу «Градов» по уничтожению позиций ВСУ
Общество
Москвичам пообещали до +25 градусов на неделе
Мир
Российская авиация уничтожила на Украине американскую РЛС в районе Северска
Происшествия
Озвучившую «Лунтика» актрису избили в петербургском театре
Мир
Посол России вызван в МИД Италии
Мир
Песков указал на отсутствие угрозы для Финляндии и Швеции со стороны РФ
Общество
В Госдуме поддержали идею использования маткапитала для лечения детей
Общество
Губернатор Подмосковья назвал приоритетной задачей строительство новых школ и детсадов
Мир
В Латвии запретили все российские телеканалы
Мир
В ходе спецоперации на Украине погиб наемник из Германии по прозвищу «Танк»
Сюжет:

Медведев заявил, что шестой пакет санкций ЕС приведет к революционной ситуации в мире

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкции Евросоюза (ЕС) против России приведут к возникновению мировой экономической революции. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Истерический максимум: Европе грозит инфляционный шок из-за новых санкций
Отказ от российских энергоресурсов кратно усилит дальнейший рост цен

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — сообщил он в своем Telegram-канале.

ЕС 3 июня окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций, ограничения которого включают в себя частичное эмбарго на нефть из России.

Так, Медведев, комментируя такой шаг ЕС, отметил, что Европа не может сразу отказаться от российской нефти, поэтому и решили растянуть проект, чтобы найти альтернативные источники поставок.

«Теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества. При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники. И они знают, что всё равно надо будет найти «серые» схемы, чтобы получить наше сырье, как-то его оплатить, обойдя собственные санкции», — пояснил он.

Медведев также назвал цели санкций против Национального расчетного депозитария, которые преследует ЕС. По его словам, они хотят таким образом создать для России ситуацию дефолта. Зампред Совбеза отметил, что РФ никогда не отказывалась платить.

«Получится ведь что? России не заплатят, Россия не вернет, хотя все возможности у нас для этого есть. А по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар. Европа в своем рвении вновь показала, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян. В итоге никто ничего не получит — ни у нас, ни за рубежом. Инвестиции превратились в пыль», — отметил Медведев.

Говоря об отключении Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от SWIFT Медведев заявил, что эти санкции ни к чему не привели. Он указал на то, что банки продолжают работать нормально, так как «внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме».

«Талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций. Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так», — заключил зампред Совбеза.

Ранее в понедельник член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что Запад не может быстро решиться признать пагубность санкций, так как «в эту политику инвестированы авторитет, вес и конкретные должности западных руководителей». При этом он считает, что накопившиеся факторы неизбежно начнут подтачивать эту политику, которая противоречит логике.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с ограничениями. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022