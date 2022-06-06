Медведев заявил, что шестой пакет санкций ЕС приведет к революционной ситуации в мире

Санкции Евросоюза (ЕС) против России приведут к возникновению мировой экономической революции. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — сообщил он в своем Telegram-канале.

ЕС 3 июня окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций, ограничения которого включают в себя частичное эмбарго на нефть из России.

Так, Медведев, комментируя такой шаг ЕС, отметил, что Европа не может сразу отказаться от российской нефти, поэтому и решили растянуть проект, чтобы найти альтернативные источники поставок.

«Теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества. При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники. И они знают, что всё равно надо будет найти «серые» схемы, чтобы получить наше сырье, как-то его оплатить, обойдя собственные санкции», — пояснил он.

Медведев также назвал цели санкций против Национального расчетного депозитария, которые преследует ЕС. По его словам, они хотят таким образом создать для России ситуацию дефолта. Зампред Совбеза отметил, что РФ никогда не отказывалась платить.

«Получится ведь что? России не заплатят, Россия не вернет, хотя все возможности у нас для этого есть. А по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар. Европа в своем рвении вновь показала, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян. В итоге никто ничего не получит — ни у нас, ни за рубежом. Инвестиции превратились в пыль», — отметил Медведев.

Говоря об отключении Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от SWIFT Медведев заявил, что эти санкции ни к чему не привели. Он указал на то, что банки продолжают работать нормально, так как «внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме».

«Талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций. Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так», — заключил зампред Совбеза.

Ранее в понедельник член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что Запад не может быстро решиться признать пагубность санкций, так как «в эту политику инвестированы авторитет, вес и конкретные должности западных руководителей». При этом он считает, что накопившиеся факторы неизбежно начнут подтачивать эту политику, которая противоречит логике.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с ограничениями. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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