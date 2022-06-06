Особый противопожарный режим официально отменили в Алтайском крае

С 6 июня в Алтайском крае отменили особый противопожарный режим. Тем не менее МЧС прогнозирует высокую пожароопасность до середины недели.

По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, для граждан снят запрет на посещение лесов. Местных жителей просят проявлять сознательность при нахождении на природе и соблюдать меры безопасности. Об этом пишет altapress.ru.

В МЧС уточняют, что высокая пожароопасность ожидается с 7 по 9 июня. 6 июня в Рубцовском районе действует чрезвычайная пожароопасность.

Особый противопожарный режим ввели в Алтайском крае 27 апреля. В начале мая в Смоленском районе в результате пожара выгорело село Песчаное, почти все дома были уничтожены.