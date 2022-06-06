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Стоимость проезда в трамвае или троллейбусе вырастет в Уфе с 1 июля

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В Уфе с 1 июля подорожает проезд в трамваях и троллейбусах. Стоимость поездки изменится за наличный расчет, по банковской карте и по карте «Алга».

Так, одна поездка в муниципальном электротранспорте по банковской карте или за наличный расчет обойдется жителям в 25 рублей. По карте «Алга» придется заплатить 22 рубля, а школьникам она выйдет в 13 рублей.

Как уточняет ИА «МедиаКорСеть», в мэрии Уфы ранее установили максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров. Так, за наличный расчет и по банковской карте поездка стоит максимум 30 рублей, по карте «Алга» — 25 рублей, а по карте школьника — 15 рублей.

В конце марта «Известия» сообщали, что Общероссийское объединение пассажиров попросило премьер-министра России Михаила Мишустина рекомендовать главам субъектов заморозить цены на проезд в общественном транспорте на шесть месяцев. Инициативу также направили полномочным представителям президента РФ во всех восьми федеральных округах. При этом в ряде городов России в этом году уже начали повышать цены на проезд или анонсировали такие планы.

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