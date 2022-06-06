Объем IPO в Европе и США рухнул на 90%

За первые пять месяцев 2022 года объем привлеченных в рамках IPO (первичное публичное размещение акций) средств на американских и европейских биржах составил $17,9 млрд. Как сообщает 6 июня Financial Times, это на 90% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Согласно данным аналитической платформы Dealogic, число компаний, разместивших акции на биржах, снизилось с 628 до 157. Всего компании собрали $81 млрд — это на 71% меньше, чем за первые пять месяцев предыдущего года.

Из десяти крупнейших IPO мира с начала 2022 года на биржах США и Европы состоялись размещения только двух из них. Так, американская инвесткомпания TPG привлекла $1 млрд на бирже NASDAQ, а норвежский производитель нефти и газа — $880 млн на бирже в Осло.

27 апреля в Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что требование исключить ценные бумаги из оборота на зарубежных биржах коснется более 40 российских компаний. Требование касается организаций, зарегистрированных в России: Сбербанка, «Газпрома» и других. Однако новые правила не распространяются, например, на «Яндекс», Ozon и HeadHunter, поскольку эти компании зарегистрированы в других странах.

При этом некоторые эмитенты, в частности НЛМК, ММК и «Татнефть», намерены оставить свои расписки в обращении за границей: разрешение на это может дать Минфин. Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, оборот ценных бумаг на иностранных биржах актуален для экспортеров. Делистинг закроет для компаний доступ к иностранному капиталу, однако в долгосрочной перспективе увеличит число акций в обращении и повысит ликвидность российского фондового рынка, полагают аналитики.