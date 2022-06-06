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Подведены итоги второй отборочной игры третьего тура первого сезона «Лиги Знаний»

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Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»
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4 июня прошла вторая отборочная игра третьего тура викторины «Лига Знаний», организованной Российским обществом «Знание». В онлайн-формате соревновались 329 команд из 89 городов России. Тройку лучших составили команды «Мануальное предпочтение» и «1234567890» из Санкт-Петербурга, а также «Алиса, миелофон у меня!» из Москвы. Кроме того, в двадцатку коллективов, которые проходят в полуфинал, вошли еще семь команд из Санкт-Петербурга, четыре из Москвы, две из Тамбова, по одной команде из Иркутска, Владивостока, Туймазов и Уфы.

Отборочная игра состояла из семи раундов и проходила в режиме онлайн-трансляции. В первом разминочном этапе на каждый из вопросов предлагались варианты ответов. Во втором раунде участникам предстояло отвечать на вопросы на логику. В третьем команды думали над заданиями из области кино и телешоу по наводящим материалам: диалогам, музыке или фотографиям. Остальные раунды включали вопросы на обсуждение и приносили разное количество баллов, исходя из сложности ребусов и других дополнительных условий. Тематический пятый раунд был посвящен Всемирному дню окружающей среды. Общая тематика заданий охватывала широкий спектр знаний: науку, историю, космос, искусство, архитектуру, литературу, спорт и кинематограф.

По итогам игры в полуфинал прошли команды «Мануальное предпочтение», «1234567890», «Х8», «Остановите пати», «Гильдия отверженных», «Улыбка дукалиса», «Крупская без Надежды», «1?=!» и «Хроники пикирующего баклана» из Санкт-Петербурга, «Алиса, миелофон у меня!», «Спят усталые котята», «Дед доест», «Порхай как бабушка» и «Тупосторонний мир» из Москвы, «Общество с ограниченными посредственностями» из Уфы, «Дерзкие Училки» из Владивостока, «Тройка с бубенцами» из Туймазов, «10 Негритят» из Иркутска, а также «Кусь-кусь Клан» и «Орешки со сгущенкой» из Тамбова.

После игры участники поделились впечатлениями о соревнованиях. По словам капитана команды-победителя «Мануальное предпочтение» (Санкт-Петербург) Данила Кокова, его коллектив основательно готовился к викторине: «Мы читали книги, прорешивали различные викторины, ходили по музеям. Нам понравились вопросы викторины и на логику, и на интеллект. Некоторые из них мы знали из книг, но чтобы ответить на другие наиболее сложные вопросы, приходилось подключать интуицию, анализировать и опираться на здравый смысл».

Капитан команды «1234567890» (Санкт-Петербург) Станислав Ужев рассказал о ярких эмоциях после викторины: «Было трудно, но интересно. Запомнился шестой раунд викторины — хардкор с вопросом, кто стал причиной гибели членов арктической экспедиции Франклина, а также охотников на тюленей на Шпицбергене зимой 1872 года. Вообще наша команда давно играет вместе, нас можно назвать сыгранным коллективом, у которого есть собственная методика подготовки к заданиям. Кстати, мы очень рады, что в этот раз не было вопросов по расстановке хоккеистов по годам рождения. Это нереально сложно».

Капитан еще одной команды «Алиса, миелофон у меня!» (Москва) Юрий Смолин отметил: «Нашей команде понравилось, что в игре было много логических вопросов. Они стали отличной проверкой нашего логического мышления и эрудиции. В целом вторая отборочная игра была довольно сбалансированной по сферам знаний. Здорово, что с помощью таких викторин можно протестировать свои мыслительные способности. Будем обязательно участвовать командой в 3-м туре викторины».

Проект «Лига Знаний» постоянно развивается и расширяет свою географию. Так, 22 апреля было объявлено о запуске «Школьной Лиги Знаний» и «Студенческой Лиги Знаний», которые дадут молодым людям возможность состязаться с равными по знаниям и опыту соперниками. Это не отменяет права студентов и школьников играть и во взрослой лиге. В игре появляются и новые форматы заданий, способов участия в соревновании и специальные тематические раунды, посвященные памятным событиям. В перспективе финальные этапы «Лиги Знаний» будут транслироваться по телевидению.

Впереди еще две отборочные игры. Присоединиться к всероссийскому интеллектуальному движению можно будет 18 июня и 2 июля. Также отдельно будет объявлена дата секретной игры, которая дает шанс попасть сразу в Гранд-финал сезона. Участвовать в викторине может любой гражданин России, достигший возраста 12 лет, — для этого нужно собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте.

Посмотреть записи игр можно в сообществе Российского общества «Знание» в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте «Лиги Знаний».

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