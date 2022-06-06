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Диспетчерский пункт управления дронами запустили в Удмуртии

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В городе Сарапуле в Удмуртии начал действовать диспетчерский пункт управления беспилотниками. Он представляет собой антенну с передатчиком длиной 15 м. Благодаря этому удастся расширить диапазон управления беспилотными летательными аппаратами.

В случае необходимости специалисты смогут перенаправить беспилотники из других районов и взять управление над ними в новом диспетчерском пункте, уточняет ИА «Сусанин».

Такие дроны помогут сотрудникам республиканского минприроды осуществлять оперативный контроль леса, быстрее выявлять возгорания и своевременно направлять туда помощь, что, в свою очередь, позволит сократить площадь, которую пройдет огонь.

Кроме того, такие беспилотники помогают контролировать незаконные вырубки и проводить работы по учету леса.

Udm-info.ru пишет, что АУ УР «Удмкртлес» имеет на вооружении пункты по управлению БПЛА. Но сейчас они стали мобильными.

С 22 апреля в Удмуртии начал действовать запрет на разведение костров и розжиг мангалов в лесах. Он будет действовать в течение всего пожароопасного сезона. Также в республике ввели запрет на любые действия с открытым огнем. На земле не должны оставаться пятна от горючего и топлива. Запрещается мусорить и бросать окурки в лесу.

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