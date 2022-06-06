Google Chrome на Android получит новый дизайн

Американская корпорация Google тестирует новый дизайн интерфейса для главной страницы браузера Chrome. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает портал 9to5google.

В частности, в последней версии Chrome появится карусель для отображения недавно посещенных сайтов. Вместо восьми ярлыков на экране будет размещаться 12. Они будут выстроены в один ряд. Таким образом, интерфейс браузера станет более компактным и удобным, например, для просмотра новостей или RSS-подписок на экране смартфона.

Остальные элементы останутся неизменными и будут отображаться как прежде.

Обновленный дизайн будет доступен владельцам смартфонов на платформе Android с установленным Google Chrome 102.

Ранее, в конце мая, сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить из магазина Google Play приложение поисковика Tor Browser. Суд признал содержащуюся в браузере информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Отмечалось, что программное приложение позволяет пользователям получать доступ к противоправному на территории России контенту и совершать уголовные преступления.