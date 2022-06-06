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Лавров указал на нежелание РФ навязываться Западу ради восстановления отношений

Лавров: Россия не будет навязываться Западу
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Москва не собирается навязываться Западу ради восстановления отношений, однако готова рассмотреть и взвесить предложения со стороны партнеров. Для этого такие заявления не должны идти вразрез с интересами России, заявил в понедельник, 6 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Насчет развития наших дипломатических отношений, они у нас пока сохраняются с большинством западных стран, включая все недружественные страны. И мы не хотим навязываться», — заявил Лавров.

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По его словам, Москва сделала главный геополитический вывод — невозможно договориться с Европой и быть уверенным в том, что она выполнит всё обещанное. Все происходящее в настоящий момент на западной арене дипломат назвал бесовством. Лавров сказал, что о чем-либо разговаривать с этими странами можно будет только тогда, когда они успокоятся и предложат что-либо не противоречащее интересам России.

«Если это не будет противоречить нашим интересам, мы будем готовы возобновлять наши контакты», — добавил глава дипведомства.

Ранее в этот же день в беседе с «Известиями» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов указал на исключительно политизированный характер попыток коллективного Запада обвинить Россию в продовольственном кризисе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила выбранный Западом, а в особенности США, курс на разрыв отношений с Москвой. По ее словам, начать государства решили с ограничений в сотрудничестве по энергоресурсам.

18 мая российские дипломаты в США указали на неискренность в риторике США относительно развития западных стран, которая является настоящей причиной всех антироссийских выпадов.

Страны Запада усилили антироссийскую риторику на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил глава российского государства.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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