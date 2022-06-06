Послу РФ сделано представление в связи с «оскорблениями» властей Италии

Послу России в Италии Сергею Разову сделано представление в связи с якобы «недопустимыми, оскорбительными» высказываниями со стороны министерства иностранных дел (МИД) РФ в отношении итальянских властей и СМИ этой страны. Об этом 6 июня сообщило посольство РФ в Италии.

«Посол [РФ в Италии] в свою очередь акцентировал внимание на ряде случаев неприемлемых высказываний итальянских высокопоставленных официальных лиц в отношении России и ее руководства. Подчеркнул, что доминирующую в СМИ Италии пропагандистскую линию трудно расценивать иначе, как недружественную», — говорится в сообщении посольства РФ.

Отмечается, что Разов также «призвал к традиционной для итальянской внешней политики сдержанности и взвешенности в долгосрочных интересах сохранения позитивных отношений и сотрудничества между российским и итальянским народами».

«Были также даны разъяснения в связи с предложениями Италии по прекращению конфликта на Украине и призывами к разблокированию экспорта зерна из украинских портов», — добавили в российском диппредставительстве.

Ранее в этот день сообщалось, что посол РФ в Италии был вызван в МИД республики. Генсек ведомства Этторе Секуи отверг обвинение МИД РФ в адрес СМИ Италии.

До этого, 3 июня, МИД РФ заявил, что попытка итальянских СМИ представить российскую гуманитарную миссию в Италии в 2020 году в качестве шпионской операции наносит урон отношениям Москвы и Рима. В дипведомстве отметили, что 9 мая итальянский государственный телеканал Rai 3 показал сюжет о том, что в марте-апреле 2020 года российские эпидемиологи не боролись со вспышкой пандемии на севере Италии, а шпионили за силами и военными объектами НАТО в стране.