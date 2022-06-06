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В ФРГ предупредили о росте цен на газ после прекращения поставок из России

В ФРГ предупредили о росте цен на газ после прекращения РФ поставок в Данию и Нидерланды
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Фото: Global Look Press/dpa/Jan Woitas
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Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер 6 июня предупредил о дальнейшем повышении цен на газ после решения «Газпрома» остановить поставки топлива ряду европейских стран из-за неоплаты в рублях.

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«Объемы газа, свободно торгуемого в Европе, вероятно, будут постепенно уменьшаться. Если винт закручивать дальше, пусть даже маленькими шажками, газ станет еще дороже», — сказал он в интервью газете Tagesspiegel.

При этом Мюллер заявил, что поставки российского газа в ФРГ «в настоящее время стабильны».

31 мая «Газпром» прекратил поставки нидерландской компании GasTerra, на следующий день поставки остановились для компании Orsted в Дании. В Германии также был сокращен резерв поставок топлива, из-за того что она перепродавала его Польше после приостановки прямых поставок из России.

Профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен заявил, что без российского газа европейские страны, в том числе Данию, ждет катастрофа.

Вместе с тем сообщалось, что Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море, голландские власти выдали разрешение для своей части работ.

Под новой системой оплаты за российский газ понимается изменение валюты платежа: она будет изменена на российский рубль. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Ранее без поставок российского газа остались Финляндия, Польша, Болгария.

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