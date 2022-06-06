Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет задержанного самолета «Аэрофлота»

Суд Шри-Ланки приостановил действие судебного вердикта, который запретил вылет из международного аэропорта Бандаранаик (Коломбо) российского Airbus A330 «Аэрофлота», сообщил в понедельник, 6 июня NewsFirst.

Запрет был отменен после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором.

В пресс-службе «Аэрофлота» пока не дали комментариев о ситуации.

Ранее в этот день министр портов, судоходства и авиации Нимала Сирипала де Силва пояснил, что ходатайство продиктовано тем, что в результате запрета пострадали не только пассажиры российского авиарейса, но и экономика Шри-Ланки, а также ее туристическая индустрия. На прошлой неделе он встретился с представителями российской авиакомпании и дипломатами и выразил надежду на скорейшее освобождение самолета.

2 июня стало известно, что воздушному судну Airbus A330 «Аэрофлота» запрещено покидать Шри-Ланку. Один из пытавшихся вылететь рейсом из Коломбо — Андрей Гераськин — рассказал, что пассажиры уже находились в салоне самолета, когда капитан по громкой связи сообщил, что борт задерживается в связи с тем, что не подписано таможенное разрешение на вылет.

Такое решение принял Высокий коммерческий суд города Коломбо. Самолету было отказано в разрешении на вылет в Москву по расписанию из-за судебного спора с лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии. Вылет был задержан до 16 июня.

3 июня «Аэрофлот» объявил о приостановке полетов на Шри-Ланку, объяснив это «неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании».

МИД РФ выразил протест послу Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянге в связи с задержанием самолета компании. Ведомство призвало страну в сжатые сроки урегулировать проблему. Пассажиры авиакомпании, не сумевшие покинуть Шри-Ланку, были вывезены с территории государства 4 и 5 июня.

Сложности с полетами за рубеж у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Запада, введенных после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Рестрикции включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техническое обслуживание. В срок до 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им воздушные суда. Однако 14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, поэтому сейчас российские авиакомпании могут использовать иностранные самолеты на внутренних линиях и выдавать им сертификаты летной годности РФ.