Более 100 человек пострадали от укусов клещей в Якутии

В Якутии за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 104 человека, в том числе 29 детей. Об этом сообщает региональное управления Роспотребнадзора.

По данным на 6 июня, случаи присасывания клещей зафиксированы в восьми районах республики и в Якутске. В Ленском районе пострадали 62 человека, в Алданском — 14, в Нерюнгринском — 11, в Хангаласском — двое. По четыре случая отмечено в Олекминском и Сунтарском районах, по два — в Мирнинском и Горном.

В столице Якутии за помощью обратились пять человек. Как выяснилось, в трех случаях клещей привезли из Иркутской, Амурской областей и Алтайского края, пишет ИА SakhaNews.

Кроме того, в Нерюнгринском районе зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза. Человек был укушен в Иркутской области.

На территориях массового пребывания людей в Якутии начались акарицидные обработки. Против клещевого энцефалита привито 2383 человека, в том числе 184 ребенка.