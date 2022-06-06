Реклама
Прямой эфир

Более 100 человек пострадали от укусов клещей в Якутии

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 104 человека, в том числе 29 детей. Об этом сообщает региональное управления Роспотребнадзора.

По данным на 6 июня, случаи присасывания клещей зафиксированы в восьми районах республики и в Якутске. В Ленском районе пострадали 62 человека, в Алданском — 14, в Нерюнгринском — 11, в Хангаласском — двое. По четыре случая отмечено в Олекминском и Сунтарском районах, по два — в Мирнинском и Горном.

В столице Якутии за помощью обратились пять человек. Как выяснилось, в трех случаях клещей привезли из Иркутской, Амурской областей и Алтайского края, пишет ИА SakhaNews.

Кроме того, в Нерюнгринском районе зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза. Человек был укушен в Иркутской области.

На территориях массового пребывания людей в Якутии начались акарицидные обработки. Против клещевого энцефалита привито 2383 человека, в том числе 184 ребенка.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022