Смотровую площадку открыли у Северной башни кремля Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде у Северной башни кремля открыли смотровую площадку. Информация появилась в Telegram-канале «Спасибо, Нижний!». Там говорится, что со смотровой площадки открывается один из лучших видов на Стрелку и на закат.

Рядом с площадкой в ближайшие месяцы должен появиться фуникулер. Его планировали запустить к 800-летию Нижнего Новгорода, но строительство затянулось, уточняет ИА «НьюсНН».

Кроме того, у Северной башни ведутся работы по устройству склона. В ближайшее время их должны завершить.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде намерены вернуть часы на одну из башен кремля. Власти объявили о поиске проектировщика. Подрядчик должен будет подготовить проект реставрации часовой башни с размещением часового механизма в пятигранном срубе часовой избы с караульной площадкой.