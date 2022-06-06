Трех браконьеров задержали в Псковской области

Браконьеров задержали в двух районах Псковской области в минувшие выходные. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам нарушений.

В Стругокрасненском районе 41-летний житель поселка Струги Красные вылавливал рыбу сетями в озере Черном. Мужчине удалось добыть больше 40 особей лещей и карасей. Деятельность браконьера пресекли сотрудники полиции, они изъяли лодку, 15 сетей и выловленную рыбу. Об этом пишет Псковское агентство информации.

В Себежском районе 65-летний житель деревни Глубочица и 52-летний житель Себежа выловили 85 рыб разных видов с помощью сетей. У мужчин изъяли лодку с сетями, ведется оценка причиненного ущерба.

В середине мая нескольких браконьеров задержали в центре Астрахани. В частности, полиция задержала мужчин, которые занимались ловом рыбы на реках Царев и Волга. Возбуждены уголовные дела.