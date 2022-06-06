Лавров: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не сделает ситуацию лучше

Лавров: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не сделает ситуацию лучше

2022-06-06 14:18:23

2022-06-06 14:18:23

2022-06-06 14:18:23

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