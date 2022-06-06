В СФ отвергли обвинения Запада в адрес РФ в продовольственном кризисе

Попытки коллективного Запада обвинить Россию в продовольственном кризисе носят политизированный характер. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

«Сегодня Россия не препятствует перевозкам зерна из Украины. Попытки обвинять нашу страну в продовольственном кризисе носят политизированный характер, которым коллективный Запад пытается объяснить проблемы, созданные им же самим из-за вводимых против России санкций», — подчеркнул он.

По словам сенатора, ситуация с зерном является продолжением того, что происходит в Европе с российскими энергоносителями: сначала западные страны заявляют, что отказываются от российских газа и нефти, но потом открывают рублевые счета и согласовывают исключения по нефтяному эмбарго.

«С зерном будет то же самое, а затем и с удобрениями: уверен, мы будем их поставлять в самые разные регионы мира, так как у нас есть возможность заместить то же самое зерно с Украины, и свою сельхозпродукцию для тех, кто в ней нуждается, мы реализуем. Запад в традиционной для себя манере лишь пытается отпугнуть потенциальных покупателей жесткими санкциями, проблемами с оплатой, транспортировкой», — указал Абрамов.

При этом парламентарий отметил, что большинство стран не разделяют подобную иррациональную политику в отношении России, которая всегда исполняет свои обязательства и дорожит экономическими отношениями на взаимовыгодной основе. В мире достаточно государств, в том числе крупнейших региональных держав, которые разделяют убеждения РФ, заключил политик.

Накануне газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщила о том, что США не собираются снимать санкции против России в рамках сделки по экспорту зерна с Украины.

В издании отметили, что Вашингтон скептически относится к переговорам ООН и РФ касательно ситуации с вывозом украинского зерна из заминированных и заблокированных Киевом украинских портов, несмотря на первоначальную поддержку подобных обсуждений.

Мировой продовольственный кризис, в том числе дефицит пшеничного зерна, набирает обороты. Всемирная продовольственная организация при ООН 5 июня сообщила о том, что из-за ситуации вокруг Украины в 2023 году может случиться недостаток продуктового сырья и его подорожание, что скажется на увеличении количества недоедающих более чем на 13 млн человек.

25 мая китайское издание «Синьхуа», анализируя причины продовольственного кризиса, пришло к выводу, что провоцирующим его фактором являются антироссийские санкции Запада, которые вместе с ситуацией вокруг Украины привели к тому, что Россия и Белоруссия не могут вести экспорт удобрений и сельскохозяйственных культур, которые могли бы помочь предотвратить кризис.

19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко призвал снять антироссийские санкции для решения проблемы продовольственного кризиса, так как введенные ограничения, по его словам, мешают мировой торговле.

17 мая цена на пшеницу на европейском рынке составила €435 за 1 т, побив все рекорды. Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации называют последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии, втором по величине производителе пшеницы.

17 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.