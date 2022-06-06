Почти 4 млн рублей выделят на рекламу курортов Ставрополья

Власти Ставропольского края объявили аукцион по выбору издания, которое займется рекламой региона для туристов. Стоимость контракта составляет 3,7 млн рублей.

Подрядчик должен разместить несколько информационных материалов о туристическом потенциале и конкурентных преимуществах региона. Каждая полоса будет стоить порядка 1 млн рублей.

Что касается требований к конкурсантам, то это должна быть еженедельная печатная газета объемом не менее 16 полос и тиражом более 200 тыс. экземпляров. Обязательно транслирование материалов на сайте издания. Среднесуточная посещаемость сайта — не менее 1,2 млн уникальных носителей.

Газета должна распространяться по всей территории страны. Контракт продлится до 30 сентября, пишет NewsTracker.

Ранее издание «Санатории России» составило рейтинг регионов по доступности отдыха в санаториях. Ставропольский край оказался в тройке самых дорогих наравне с Московской областью и Краснодарским краем.