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Почти 4 млн рублей выделят на рекламу курортов Ставрополья

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Власти Ставропольского края объявили аукцион по выбору издания, которое займется рекламой региона для туристов. Стоимость контракта составляет 3,7 млн рублей.

Подрядчик должен разместить несколько информационных материалов о туристическом потенциале и конкурентных преимуществах региона. Каждая полоса будет стоить порядка 1 млн рублей.

Что касается требований к конкурсантам, то это должна быть еженедельная печатная газета объемом не менее 16 полос и тиражом более 200 тыс. экземпляров. Обязательно транслирование материалов на сайте издания. Среднесуточная посещаемость сайта — не менее 1,2 млн уникальных носителей.

Газета должна распространяться по всей территории страны. Контракт продлится до 30 сентября, пишет NewsTracker.

Ранее издание «Санатории России» составило рейтинг регионов по доступности отдыха в санаториях. Ставропольский край оказался в тройке самых дорогих наравне с Московской областью и Краснодарским краем.

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