Новые автобусные маршруты организуют в Мурманской области летом

Четыре новых маршрута запустят в Мурманской области. Автобусы выйдут на линию с 1 июля.

На текущий момент уже работает бесплатный медицинский шаттл, с помощью которого жители Ковдора могут добраться до Мончегорской центральной районной больницы. Кроме того, с мая осуществляется движение по маршруту Зеленоборский–Кандалакша. Об этом пишет ИА «Би-порт».

С июля автобусы будут ходить по маршрутам Хибины–Мончегорск, Североморск – Многофункциональный медицинский центр, Никель– Мурманск. В Мурманске появится маршрут № 30.

Всего в Мурманской области работают 178 маршрутов.

Ранее власти сообщили, что регион до середины июня получит 135 новых троллейбусов и автобусов. Закупка осуществлялась из областного бюджета.