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Сорвавшуюся со скалы девушку спасли в Приморье

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Сотрудники ГУ МЧС по Приморскому краю спасли жительницу Владивостока, сорвавшуюся со скалы на острове Русский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 6 июня, на мысе Тобизина. Как выяснилось, 25-летняя девушка сорвалась со скалы и упала в воду, пишет РИА «Восток-Медиа».

В 11:46 информация была передана спасателям, в 12:51 пострадавшую подняли на борт катера. Девушку доставили в поселок Поспелово, где в 13:38 передали медикам скорой помощи. О ее состоянии не сообщается.

В медицинской эвакуации были задействованы четверо спасателей, одно плавательное средство и один автомобиль.

3 июня спасатели эвакуировала группу альпинистов, застрявших на горе Казбек на высоте почти 4 тыс. м. Во время восхождения одна из туристок сломала ногу.

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