Число автодилеров в России может сократиться вдвое

К концу текущего года в России может остаться в два раза меньше дилерских центров по продаже автомобилей. Об этом сообщила 6 июня гендиректор автодилера «Рольф» Светлана Виноградова.

По словам руководителя, несколько автодилерских предприятий в РФ уже выставлены на продажу. Другие же специалисты рынка полагают, что сокращение в этой отрасли может составить от 15% или около 30%, называя в качестве препятствий для работы автодилеров уход автоконцернов и дефицит запчастей, а также барьеры по двойному НДС.

Как считает заместитель генерального директора по развитию бизнеса АГ «Авилон» Олег Шамба, ситуация с автодилерами в России сейчас нестабильная. Прогнозировать ее развитие довольно сложно в связи с дефицитом автомобилей, который является главным фактором, влияющим на динамику рынка.

«В дальнейшем можно ожидать, что в отрасли продолжится укрупнение дилерских сетей и закрытие небольших дилерских центров», — цитируют Шамбу «Ведомости».

23 мая эксперты маркетингового автомобильного агентства Russian Automotive Market Research спрогнозировали спад продаж новых автомобилей в России на фоне антироссийских санкций. Предполагается, что на фоне сохраняющихся до конца года санкций АвтоВАЗ продолжит производство простых комплектаций автомобилей и начнет производство Renault Duster под брендом LADA в небольших объемах — до 800 автомобилей в месяц, а южнокорейские и китайские бренды во втором полугодии смогут наладить логистические цепочки для поставок автомобилей и комплектующих в РФ, сохранив объемы продаж на уровне или чуть ниже апрельских показателей.

Ранее, в начале мая, Минпромторг России опубликовал перечень автомобилей и запчастей, доступных для параллельного импорта без разрешения правообладателя. В списке фигурируют 73 иностранных бренда: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Mitsubishi, Hummer, Tesla, Mercedes-Benz, Daimler, BMW, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Honda, Volvo, Rolls-Royce, Bugatti и др.

15 марта председатель совета директоров «УК «ТрансТехСервис» и президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев заявил, что иностранные автопроизводители, которые в марте анонсировали прекращение поставок автомобилей в Россию или остановку локальных производств, хотят сохранить свой бизнес в стране. Он отметил, что все высказывают надежду, что их деятельность будет возобновлена, но, несмотря на желание руководителей офисов иностранных брендов в России, не всё от них зависит.

В конце февраля — начале марта некоторые заграничные автоконцерны объявили о приостановках поставок машин в Россию, остановке локальных производств или выходе из капитала совместных с российскими компаниями проектов. Так, Daimler Truck заявила, что прекратит деятельность в России и пересмотрит перспективы совместного предприятия с КамАЗом. Германский концерн BMW приостановил производство на мощностях «Автотора» в Калининграде и прекратил импорт машин в Россию. О приостановках местных заводов и поставок объявили Volkswagen Group Rus, Renault, Mercedes, Hyundai и Toyota. Toyota позднее заявила, что не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод в Санкт-Петербурге, а производство на нем приостановлено временно из-за проблем с поставками комплектующих.

Среди импортеров, остановивших ввоз машин в РФ, фигурируют Audi, Porsche, General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo, Honda.

В феврале из России также окончательно ушли из России еще две автомобильные марки — у дилеров больше не найти машины брендов Smart и Chrysler. Производители посчитали, что их модели непопулярны в нашей стране.

На фоне операции России по защите Донбасса и последовавших санкций Запада ряд западных компаний принял решение приостановить работу на территории страны. В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».