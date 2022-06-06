Два человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области

Два автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области. Два человека погибли, еще трое госпитализированы.

Авария произошла утром 6 июня на дороге Сызрань–Саратов– Волгоград на территории Красноармейского района. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai Solaris допустил столкновение с машиной Mercedes. В результате аварии погибли водитель и пассажирка второй машины, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Водитель Hyundai и двое его пассажиров — женщина и ребенок — доставлены в больницу.

4 июня в Темрюкском районе Кубани водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в дерево. Четыре человека погибли. 11 человек продолжают лечение в больницах.