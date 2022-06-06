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В Атланте застрелили рэпера Trouble

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Фото: AP Images/Robb Cohen
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В американском городе Атланта, штат Джорджия, в субботу, 4 июня, в перестрелке погиб рэпер Мариэль Семонте Орр, известный под псевдонимом Trouble. По информации издания Variety, убийство произошло через несколько часов после концерта артиста.

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Trouble находился в одном из закрытых городских комплексов в тот момент, когда между ним и предполагаемым убийцей произошла ссора. Услышавшие звуки выстрела вызвали медиков, но те смогли только зафиксировать время смерти. За день до своей смерти исполнитель написал в своем аккаунте в Twitter, что будет передвигаться по Атланте с осторожностью.

«Наши мысли и молитвы с детьми, близкими и поклонниками Trouble. Настоящий голос своего города и источник вдохновения для сообщества, которое он с гордостью представлял», — написал в Twitter лейбл Def Jam Recordings, в котором состоял рэпер.

5 июня в городе Чаттануга штата Теннеси в США трое погибли и еще 14 пострадали в результате стрельбы у бара.

Отмечается, что один из погибших был сбит автомобилем, двое других умерли от огнестрельных ранений. Многие из пострадавших тоже получили огнестрельные ранения. При этом у нескольких обнаружены опасные для жизни травмы, они находятся в критическом состоянии.

4 июня в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) произошла стрельба. В результате инцидента трое погибли, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Полицейские находились на расстоянии от 10 до 13 м от места происшествия, когда услышали стрельбу. На месте было найдено два пистолета, один из них — с расширенным магазином.

В тот же день на вечеринке в американском округе Честерфилд в результате стрельбы один человек погиб, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. У одного из пяти пострадавших сломана рука.

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