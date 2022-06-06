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Зараженных Крымской лихорадкой клещей нашли в Волгоградской области

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В Волгоградской области порядка 500 человек пострадали от укусов клещей с начала этого сезона. Некоторые членистоногие оказались заражены Крымской-Конго геморрагической лихорадкой.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, показатель пострадавших от клещей жителей меньше среднемноголетних значений, а случаев заболеваний после укусов насекомых не зафиксировано.

Тем не менее, лабораторные исследования показали, что 2,2% клещей могли заразить людей вирусом Крымской лихорадки, 16,6% — лихорадкой Ку и 19,4% — туляремией.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области у снятых с крупного рогатого скота клещей обнаружили ДНК возбудителя лихорадки Ку.

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