Зараженных Крымской лихорадкой клещей нашли в Волгоградской области

В Волгоградской области порядка 500 человек пострадали от укусов клещей с начала этого сезона. Некоторые членистоногие оказались заражены Крымской-Конго геморрагической лихорадкой.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, показатель пострадавших от клещей жителей меньше среднемноголетних значений, а случаев заболеваний после укусов насекомых не зафиксировано.

Тем не менее, лабораторные исследования показали, что 2,2% клещей могли заразить людей вирусом Крымской лихорадки, 16,6% — лихорадкой Ку и 19,4% — туляремией.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области у снятых с крупного рогатого скота клещей обнаружили ДНК возбудителя лихорадки Ку.